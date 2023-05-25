رون ديسانتيس: ما الذي نعرفه عن حاكم فلوريدا الذي ينافس ترامب في السباق الرئاسي؟

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رون ديسانتيس: ما الذي نعرفه عن حاكم فلوريدا الذي ينافس ترامب في السباق الرئاسي؟

قبل 26 دقيقة

أعلن رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، عزمه على خوض غمار السباق للرئاسة لينافس الرئيس السابق، دونالد ترامب، على ترشيح الحزب الجمهوري.

كان ترامب دعم ترشح ديسانتيس كحاكم لولاية فلوريدا، الذي وجه الشكر له فيما بعد، قائلا: "أعتقد أننا سنحظى بشراكة رائعة" لكن سرعان ما تغيرت العلاقة بين الرجلين.