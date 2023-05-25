رون ديسانتيس: ما الذي نعرفه عن حاكم فلوريدا الذي ينافس ترامب في السباق الرئاسي؟
رون ديسانتيس: ما الذي نعرفه عن حاكم فلوريدا الذي ينافس ترامب في السباق الرئاسي؟
أعلن رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، عزمه على خوض غمار السباق للرئاسة لينافس الرئيس السابق، دونالد ترامب، على ترشيح الحزب الجمهوري.
كان ترامب دعم ترشح ديسانتيس كحاكم لولاية فلوريدا، الذي وجه الشكر له فيما بعد، قائلا: "أعتقد أننا سنحظى بشراكة رائعة" لكن سرعان ما تغيرت العلاقة بين الرجلين.
ويعوّل الآن ديسانتيس في مواجهته مع ترامب على صندوق انتخابي قدره 110 ملايين دولار، وهدفه أن يظهر بصورة مختلفة أمام الناخبين، وهي أنه الحرس الجديد لحزب الجمهوريين بمواجهة ترامب.