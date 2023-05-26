اشتباكات السودان: السفارة البريطانية “لم تهتم” بمناشدات لإغاثة زوجين بريطانيين مسنّين
اشتباكات السودان: السفارة البريطانية “لم تهتم” بمناشدات لإغاثة زوجين بريطانيين مسنّين
أصيب مواطن بريطاني يبلغ من العمر 85 عاما في السودان برصاص قناصة، ثم توفيت زوجته من شدة الجوع بعد أن تخلت السفارة البريطانية في السودان عن مساعدتهما، حسبما أفادت عائلتهما لبي بي سي نيوز عربي.
أقرت وزارة الخارجية البريطانية لبي بي سي أن قضية شلقمي كانت "حزينة للغاية"، وأضافت:"أن قدرتنا على تقديم المساعدة القنصلية محدودة للغاية ولا يمكننا تقديم دعم شخصي داخل السودان".