اشتباكات السودان: السفارة البريطانية “لم تهتم” بمناشدات لإغاثة زوجين بريطانيين مسنّين

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أصيب مواطن بريطاني يبلغ من العمر 85 عاما في السودان برصاص قناصة، ثم توفيت زوجته من شدة الجوع بعد أن تخلت السفارة البريطانية في السودان عن مساعدتهما، حسبما أفادت عائلتهما لبي بي سي نيوز عربي.