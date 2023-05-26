مقابر القاهرة التاريخية: مهتمون بالتراث المصري يوثقون معالم قبل هدمها المحتمل

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مقابر القاهرة التاريخية: مهتمون بالتراث المصري يوثقون معالم قبل هدمها المحتمل

قبل 37 دقيقة

هدمت السلطات المصرية مئات المقابر في منطقة الإمام الشافعي بالقاهرة القديمة خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار خطة "تطوير شبكة الطرق" في المنطقة.

الخطة التي بدأ تنفيذها قبل نحو عامين، تلاقي معارضة واسعة من المهتمين بالتراث، حيث تحوى المنطقة مقابر مميزة معماريا، وتضم رفات الكثير من الشخصيات التاريخية.

بالتزامن مع حملة الهدم، كثف مهتمون بالتراث جهودهم لتصوير تلك المقابر وتوثيق محتوياتها قبل هدمها المحتمل، بينما يستمرون في المطالبة بالحفاظ عليها.