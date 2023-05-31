الزفاف الملكي: كيف احتفل الأمير الحسين وخطيبته الآنسة رجوة قبل حفل الزفاف الرسمي؟
الزفاف الملكي: كيف احتفل الأمير الحسين وخطيبته الآنسة رجوة قبل حفل الزفاف الرسمي؟
يستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، إذ يُعقد قِران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة آل سيف في الأول من حزيران/يونيو المقبل.
وأقيمت احتفالات بحسب العادات والتقاليد الأردنية، إذ أقام زملاء الأمير الحسين في القوات المسلحة الأردنية حفلة "سمر" تضمنت العديد من الفقرات.
كما أقيم حفل "حناء" للآنسة رجوة آل سيف، استقبلت فيها بالزغاريد والأغاني التراثية وتخلل الحفل رسم بالحناء وزفة العروس.