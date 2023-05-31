الزفاف الملكي: كيف احتفل الأمير الحسين وخطيبته الآنسة رجوة قبل حفل الزفاف الرسمي؟

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يستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، إذ يُعقد قِران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة آل سيف في الأول من حزيران/يونيو المقبل.