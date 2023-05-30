إعدامات السعودية: تظاهرات في البحرين احتجاجاً على إعدام السلطات السعودية لمواطنيْن
إعدامات السعودية: تظاهرات في البحرين احتجاجاً على إعدام السلطات السعودية لمواطنيْن
خرج مئات البحرينيين في مناطق بحرينية عدة احتجاجا على إعدام السلطات السعودية لمواطنيْن بحرينييْن بتهمة الإرهاب هما جعفر سلطان وصادق ثامر.
وانتشر على تويتر وسم أو هاشتاغ " البحرين مفجوعة" وتداول مغردون مقاطع مصوّرة للتحركات الاحتجاجية ولمراسم العزاء التي أقامها ذوو الشابين في منطقة دار كليب في البحرين.
تم توقيف الشابين جعفر سلطان وصادق ثامر عام ٢٠١٥ على جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين.
تقرير نسرين حاطوم، مراسلة بي بي سي عربي نيوز لشؤون الخليج.
فيديو, التصوير ودق الطبول...ما علاقتهما بالصحة النفسية؟, المدة 23,35
نلتقي ثلاث مصورات محترفات بدأن تصوير حياتهن بشكل عفوي ليكتشفن بعدها أن ذلك يساعدهن على التعامل مع معاناتهن النفسية. كما نتعرف على مشروع أطلقه مؤسس فرقة "شارموفرز" أحمد بهاء أسماه "دائرة الطبول" يقود فيه أعدادا كبيرة من الناس يتابعونه في جلسات جماعية لدق الطبول.