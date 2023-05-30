إعدامات السعودية: تظاهرات في البحرين احتجاجاً على إعدام السلطات السعودية لمواطنيْن

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إعدامات السعودية: تظاهرات في البحرين احتجاجاً على إعدام السلطات السعودية لمواطنيْن

قبل 14 دقيقة

خرج مئات البحرينيين في مناطق بحرينية عدة احتجاجا على إعدام السلطات السعودية لمواطنيْن بحرينييْن بتهمة الإرهاب هما جعفر سلطان وصادق ثامر.

وانتشر على تويتر وسم أو هاشتاغ " البحرين مفجوعة" وتداول مغردون مقاطع مصوّرة للتحركات الاحتجاجية ولمراسم العزاء التي أقامها ذوو الشابين في منطقة دار كليب في البحرين.

تم توقيف الشابين جعفر سلطان وصادق ثامر عام ٢٠١٥ على جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين.