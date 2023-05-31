كيف تدعم روسيا حرب المجلس العسكري ضد الشعب في ميانمار؟
كيف تدعم روسيا حرب المجلس العسكري ضد الشعب في ميانمار؟
تقوم روسيا بتزويد جيش ميانمار بطائرات مقاتلة متقدمة وتدريب طياريهم على كيفية استخدامها في الحرب ضد الشعب.
بعد مرور أكثر من عامين على الانقلاب، يواجه الجيش في البلاد انتفاضة مسلحة في جميع أنحاء البلاد وتكافح قواتهم للحفاظ على الأرض وتجنيد المشاة.
نتبع أولئك الذين يقاتلون على الأرض وفي الجو. ونتعرف على المنشقين الذين يقدمون نظرة حصرية على الاستراتيجية وعلم النفس وراء أولئك الذين يشغلون هذه الآلات القاتلة.