كيف تدعم روسيا حرب المجلس العسكري ضد الشعب في ميانمار؟

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كيف تدعم روسيا حرب المجلس العسكري ضد الشعب في ميانمار؟

قبل ساعة واحدة

تقوم روسيا بتزويد جيش ميانمار بطائرات مقاتلة متقدمة وتدريب طياريهم على كيفية استخدامها في الحرب ضد الشعب.

بعد مرور أكثر من عامين على الانقلاب، يواجه الجيش في البلاد انتفاضة مسلحة في جميع أنحاء البلاد وتكافح قواتهم للحفاظ على الأرض وتجنيد المشاة.