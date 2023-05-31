كوسوفو وصربيا: ما أصل الخلاف بين الصرب والألبان؟

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كوسوفو وصربيا: ما أصل الخلاف بين الصرب والألبان؟

قبل 43 دقيقة

وقعت اشتباكات بين الشرطة الكوسوفية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة ومتظاهرين صرب من سكان كوسوفو من جهة أخرى في المدن ذات الغالبية الصربية شمالي كوسوفو.

وحاول المتظاهرون اقتحام مبنى حكومي وسط اضطرابات احتجاجاً على تنصيب رؤساء بلديات ألبان في المناطق ذات الغالبية الصربية. وذلك بعد أن قاطع الصرب الانتخابات المحلية في كوسوفو، ما سمح للمواطنين من العرقية الألبانية بالسيطرة على المجالس المحلية بنسبة مشاركة تقل عن 4 في المئة.

وفي ردود الفعل، قررت الولايات المتحدة -وهي حليف كوسوفو ومن الدول التي اعترفت باستقلالها- اتخاذ مجموعة من الإجراءات العقابية ضد كوسوفو لتجاهلها نصائح واشنطن بتجنب إثارة التوترات في المناطق الشمالية.

فما هو سبب الخلاف بين سكان كوسوفو الصرب والألبان؟ وما أصل الحكاية؟