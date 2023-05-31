صحف جزائرية تتهم مخابرات فرنسا وإسرائيل والمغرب بالتخطيط للفوضى في الجزائر

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نقلت وسائل إعلام جزائرية عن مصادر وصفتها بالموثوقة بانعقاد اجتماع في إسرائيل بين المخابرات الإسرائيلية والفرنسية والمغربية، وأنه كان على جدول أعمالهم وضع خطة لزعزعة الاستقرار في الجزائر وخلق الفوضى في عدة ولايات جزائرية.