الأمير الحسين ورجوة آل سيف: أبرز أحداث الزفاف الملكي في الأردن

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وتم بث حفل زفاف ولي العهد البالغ من العمر 29 عاماً و المهندسة المعمارية السعودية البالغة من العمر 29 عاماً، بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحضر أفراد من العائلات المالكة حول العالم الزواج الملكي، بينهم ويليام، أمير بريطانيا وزوجته كيت، أميرة ويلز. كما حضر حفل الزفاف السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن وابنتها آشلي بايدن.