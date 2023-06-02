أندرو تيت: مؤثر مثير للجدل ينفي اتهامات بـ ”استغلال النساء” في مقابلة ساخنة مع بي بي سي

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أندرو تيت: مؤثر مثير للجدل ينفي اتهامات بـ ”استغلال النساء” في مقابلة ساخنة مع بي بي سي

قبل 22 دقيقة

نفى المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي أندرو تيت في مقابلة مع بي بي سي مزاعم واتهامات بالاغتصاب والاتجار بالبشر واستغلال النساء.

وتحولت أول مقابلة لتيت مع مؤسسة إعلامية منذ وضعه في الإقامة الجبرية مع مراسلة بي بي سي لوسي ويليامسون إلى مشادة محتدمة حول أرائه المثيرة للجدل بشأن النساء وتأثيره على الشباب.