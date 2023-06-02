حصار غزة: برنامج الغذاء العالمي يعلق مساعداته لآلاف الأسر الفلسطينية

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قال مدير برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية سامر عبد الجابر إن تعليق مساعدات الهيئة التابعة للأمم المتحدة سيؤثر على أكثر من 200 ألف فلسطيني أي نحو 60 بالمئة من الحالات المستفيدة، موضحا أنه ما لم يتلق برنامج الأغذية تمويلاً فسوف يضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية والنقدية بالكامل بحلول أغسطس/آب المقبل