فك الارتباط الإسرائيلي: ماذا نعرف عن القانون، وما علاقته بتجدد تحركات المستوطنين في مناطق بالضفة؟

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فك الارتباط الإسرائيلي: ماذا نعرف عن القانون، وما علاقته بتجدد تحركات المستوطنين في مناطق بالضفة؟

قبل 36 دقيقة

مع تجدد تحركات المستوطنين داخل بؤرة استيطانية شمالي الضفة الغربية المحتلة، لم تتوقف المواجهات الميدانية في بلدة قرب نابلس.

تشهد المدينة منذ أيام اعتداءات مجموعات من المستوطنين، يصفها الفلسطينيون بالخطيرة، ويطالبون بتوفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين، خاصة بعد إلغاء الحكومة الإسرائيلية قانون فك الارتباط الإسرائيلي السابق.