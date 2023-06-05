اليوم العالمي للبيئة: تعرف على الأشنات أحد أقدم الكائنات الحية على الأرض

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اليوم العالمي للبيئة: تعرف على الأشنات أحد أقدم الكائنات الحية على الأرض

قبل ساعة واحدة

الأشنات هي شكل من أشكال الحياة المعقدة، تغطي 7٪ من سطح الأرض.

يعتبرها العلماء من بين أقدم الكائنات الحية في العالم، ويقدر عمر بعضها بـ 8600 عام. ينظر علماء الطبيعة إلى الأشنات على أنها أحافير حية تكشف حالة البيئة من حولنا.

يصادف اليوم 5 يونيو/حزيران 2023 اليوم العالمي للبيئة، فهل نظرت يومًا إلى الكائنات الحية الشبيهة بالنباتات التي تعيش على الصخور والأشجار وتساءلت عما هي؟