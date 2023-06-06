انتخابات الكويت 2023: لماذا يذهب الكويتيون كثيراً إلى مراكز الاقتراع؟

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انتخابات الكويت 2023: لماذا يذهب الكويتيون كثيراً إلى مراكز الاقتراع؟

قبل 21 دقيقة

يدلي الكويتيون بأصواتهم اليوم في انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات التشريعية العاشرة منذ عام 2003 في الكويت.

ولم يكن البرلمان الأخير على وفاق مع الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد.

وشهدت الكويت أزمات سياسية متكررة خلال الأعوام الأخيرة الماضية، إذ يشهد البرلمان مناقشات حادة في كثير من الأحيان، خاصة أثناء مساءلة الوزراء المقرّبين من الأسرة الحاكمة في الكويت.

فلماذا يذهب الكويتيون كثيراً إلى مراكز الاقتراع؟