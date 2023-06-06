السفارة السعودية في ايران: ما الدوافع وراء الاتفاق بين البلدين؟ وكيف يؤثر على المنطقة؟

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السفارة السعودية في ايران: ما الدوافع وراء الاتفاق بين البلدين؟ وكيف يؤثر على المنطقة؟

قبل 13 دقيقة

أعلنت السعودية وايران إعادة فتح سفارتيهما وذلك بعد الإعلان في مارس آذار الماضي عن التوصل الى اتفاق لاستئناف العلاقات بين البلدين برعاية الصين.

وكانت السعودية قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ايران بعد ان هاجم محتجون إيرانيون بعثاتها الدبلوماسية في طهران ومشهد، عقب تنفيذ السعودية حكم الإعدام بحق رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.