اشتباكات السودان: الجسر المؤدي إلى إثيوبيا ينقل لاجئي السودان إلى بر الأمان

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اشتباكات السودان: الجسر المؤدي إلى إثيوبيا ينقل لاجئي السودان إلى بر الأمان

قبل 41 دقيقة

في الأشهر الأخيرة، عبر أكثر من 20 ألف شخص جسر المتمة الذي يربط السودان بإثيوبيا.

ما يصل إلى 1000 آخرين يواصلون العبور كل يوم.

بينما يشعر الكثيرون بالارتياح للوصول إلى هناك، يتحدثون أيضاً عن المخاطر التي يواجهونها على طول الطريق من السودان.