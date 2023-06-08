محمد صلاح: من هو الجندي المصري منفذ "الهجوم" على الحدود مع إسرائيل؟
محمد صلاح: من هو الجندي المصري منفذ "الهجوم" على الحدود مع إسرائيل؟
تصدر اسم الجندي المصري منفذ "الهجوم الحدودي" مع إسرائيل حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد كشف عدد من وسائل إعلام إسرائيلية ومصرية بعض التفاصيل عن هويته.
وتسلمت مصر من السلطات الإسرائيلية جثمان الجندي المصري، الذي قتل ثلاثة جنود إسرائيليين، وقُتل هو أيضا إثر اشتباك بعد عبوره الحدود بين البلدين.
قالت وسائل إعلام مصرية إن الجندي المصري محمد صلاح تم دفن جثمانه في قرية العمار بمحافظة القليوبية، وسط إجراءات أمنية "مشددة"، لمنع تنظيم جنازة له واقتصار الدفن على عدد قليل من أفراد عائلته.