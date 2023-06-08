محمد صلاح: من هو الجندي المصري منفذ "الهجوم" على الحدود مع إسرائيل؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

محمد صلاح: من هو الجندي المصري منفذ "الهجوم" على الحدود مع إسرائيل؟

قبل 24 دقيقة

تصدر اسم الجندي المصري منفذ "الهجوم الحدودي" مع إسرائيل حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد كشف عدد من وسائل إعلام إسرائيلية ومصرية بعض التفاصيل عن هويته.

وتسلمت مصر من السلطات الإسرائيلية جثمان الجندي المصري، الذي قتل ثلاثة جنود إسرائيليين، وقُتل هو أيضا إثر اشتباك بعد عبوره الحدود بين البلدين.