خضر عدنان: عائلة السجين الفلسطيني تتهم إسرائيل بـ "القتل المتعمد"

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خضر عدنان: عائلة السجين الفلسطيني تتهم إسرائيل بـ "القتل المتعمد"

قبل 57 دقيقة

عم الإضراب الشامل في الأراضي الفلسطينية عقب إعلان السلطات الإسرائيلية وفاة السجين الفلسطيني خضر عدنان، الذي خاض إضرابه السادس المفتوح عن الطعام لنحو ثلاثة أشهر احتجاجا على اعتقاله الأخير، حيث وجهت له السلطات الإسرائيلية لائحة اتهام من أبرز بنودها الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المدرجة على قائمة الجماعات المحظورة لديها.

ولم يحاكم الفلسطيني عدنان حتى وفاته فجر الثلاثاء داخل سجن الرملة الإسرائيلي، وتعقد الحكومة الإسرائيلية ومسؤولون في الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية جلسة "تقدير للموقف" إثر وفاة عدنان ، بينما أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عن إطلاقها الصواريخ تجاه إسرائيل كرد على ما وصفته "بالجريمة الإسرائيلية بقتل خضر عدنان بدم بارد".

وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي برفع حالة التأهب في السجون الإسرائيلية، وإغلاق الزنازين للسيطرة على أي أحداث عنف أو احتجاجات فلسطينية.