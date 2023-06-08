حرائق الغابات في كندا: الدخان الضبابي والرائحة الكريهة يخنقان نيويورك

قبل 26 دقيقة

غطى دخان ضبابي ناجم عن حرائق الغابات التي تجتاح كندا مدينة نيويورك ما دفع مدن على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى إصدار تحذيرات من تلوث الهواء ودعوة الآلاف إلى إخلاء منازلهم في كندا.

وتسبّبت الحرائق المدمرة في فرار أكثر من 20 ألف شخص من منازلهم واحتراق حوالى 3,8 ملايين هكتار من الأراضي في كندا حيث وصف رئيس الوزراء جاستين ترودو موسم حرائق الغابات هذا بأنه الأسوأ على الإطلاق في البلاد.