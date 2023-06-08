التحرش: بي بي سي تحقق في مقاطع فيديو لرجال يعتدون جنسياً على نساء في شرق آسيا

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التحرش: بي بي سي تحقق في مقاطع فيديو لرجال يعتدون جنسياً على نساء في شرق آسيا

قبل 57 دقيقة

تحقق بي بي سي آي في مواقع تبيع آلاف مقاطع الفيديو لرجال يعتدون جنسياً على نساء في القطارات والحافلات وغيرها من الأماكن العامة المزدحمة في جميع أنحاء شرق آسيا

تدير هذه المواقع شخصية غامضة تُعرف باسم "العم تشي"