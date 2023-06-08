التحرش: بي بي سي تحقق في مقاطع فيديو لرجال يعتدون جنسياً على نساء في شرق آسيا
التحرش: بي بي سي تحقق في مقاطع فيديو لرجال يعتدون جنسياً على نساء في شرق آسيا
تحقق بي بي سي آي في مواقع تبيع آلاف مقاطع الفيديو لرجال يعتدون جنسياً على نساء في القطارات والحافلات وغيرها من الأماكن العامة المزدحمة في جميع أنحاء شرق آسيا
تدير هذه المواقع شخصية غامضة تُعرف باسم "العم تشي"
بي بي سي تأخذك إلى داخل هذا العالم المظلم لتسمع من مرتكبي هذه الجرائم المروعة، وتلتقي بالنساء اللواتي يقاومن، وتكشف هوية الرجال الذين يستثمرون في العنف الجنسي