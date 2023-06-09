دونالد ترامب: توجيه تهم جديدة للرئيس الأمريكي السابق في قضية احتفاظه بوثائق سرية

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دونالد ترامب: توجيه تهم جديدة للرئيس الأمريكي السابق في قضية احتفاظه بوثائق سرية

قبل 15 دقيقة

وجهت للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تهم بشأن طريقة تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن ترامب يواجه سبع تهم، من بينها الاحتفاظ غير المصرح به بملفات سرية.

وهذه ثاني لائحة اتهام ضد ترامب وأول لائحة اتهام فيدرالية لرئيس سابق.