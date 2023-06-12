مرسى علم: وفاة 3 بريطانيين جراء حريق في مركب سياحي

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مرسى علم: وفاة 3 بريطانيين جراء حريق في مركب سياحي

قبل 24 دقيقة

أعلنت شركة السياحة البريطانية المنظمة لرحلة غوص مرسى علم، وفاة السائحين البريطانيين الثلاثة الذين كانوا مفقودين جراء الحريق الذي شب بالمركب السياحي الذي كانوا يستقلونه قبالة سواحل مدينة مرسى علم المصرية بالبحر الأحمر أمس.

ولم تصدر بيانات رسمية من مصر أو بريطانيا في هذا الشأن حتى الآن. ونقل الاثنا عشر سائحا الذين نجوا من الحادث لمدينة الغردقة بالبحر الأحمر بحسب الشركة، حيث ستجري الاستعدادات لنقلهم الى بريطانيا خلال أيام.