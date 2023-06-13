الضفة الغربية: الشباب الفلسطيني يفقد الأمل بالعملية السياسية

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تشير البيانات الحصرية التي تمت مشاركتها مع بي بي سي إلى أن الشباب الفلسطيني يرفضون بشكل متزايد فكرة حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. تابع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية وجهات النظر المتغيرة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاماً على مدى عقد من الزمان ويقول إن عمله يوضح أن هذا الجيل الذي لم تتح له أبداً فرصة للتصويت لصالح أو ضد السلطة الفلسطينية، يدعم حل قيادتها.