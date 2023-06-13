رسائل من السودان: نداءات استغاثة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية

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رسائل من السودان: نداءات استغاثة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية

قبل 13 دقيقة

منذ أن أطلقت بي بي سي عربي برنامجها الإذاعي الخاص "للسودان سلام"، شارك الكثير من السودانيين رسائل عبر واتساب وجهوا فيها نداءات أو تحدثوا فيها عن المآسي التي يعيشونها في ظل استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

تحدثت رسائل عديدة عن جرائم الاغتصاب التي تستهدف النساء، إذ لم تمر أيام على اندلاع الحرب قبل شهرين حتى بدأت تتوارد تقارير عن اغتصاب لسيدات وفتيات من قبل مسلحين في الخرطوم وغيرها من المناطق التي شهدت قتالا.

وبحسب وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان، فإن 38 حالة اغتصاب على الأقل تم توثيقها منذ بداية الحرب، وهناك مخاوف بأن نطاق الجريمة يفوق عدد الحالات التي يبلغ عنها.