الانتخابات في لبنان: استمرار للفراغ السياسي أم بداية جديدة؟

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الانتخابات في لبنان: استمرار للفراغ السياسي أم بداية جديدة؟

قبل 36 دقيقة

يصوت مجلس النواب اللبناني الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للدولة، وهو المنصب الشاغر منذ انتهاء فترة ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي يزيد من الشلل السياسي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة المالية المستمرة منذ أربع سنوات.

ولا يتمتع أي من الأسماء الرئيسية المطروحة حاليا بدعم واسع بما يكفي لانتخابه. وتشترط اللوائح أن يحضر الجلسة ثلثا نواب البرلمان البالغ عددهم 128 نائبا.

لكن البرلمان منقسم بشكل حاد بين معسكر مؤيد لحزب الله المدعوم من إيران ولا يحظى بالغالبية اللازمة لفرض مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، وخصومه خصوصا أحزاب مسيحية مؤيدة للمسؤول الرفيع في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.

ويجب أن يتولى مسيحي ماروني منصب الرئاسة في ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي المعمول به في البلاد.