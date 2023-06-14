السيارات ذاتية القيادة: باحث يتنكر على هيئة مقعد سيارة لدراسة ردود فعل الناس
السيارات ذاتية القيادة: باحث يتنكر على هيئة مقعد سيارة لدراسة ردود فعل الناس
أجرت جامعة نوتنغهام البريطانية دراسة لاختبار ردود أفعال الناس تجاه السيارات ذاتية القيادة.
وجدت الدراسة أنه في حالة عدم وجود شخص على مقعد القيادة، فإن المشاة يثقون في بعض المحفزات البصرية دون غيرها عند اتخاذ قرار عبور الطريق.
وفي إطار التجربة قاد ديفيد لارج، أحد كبار الباحثين بالجامعة، سيارة حول حرم الجامعة لعدة أيام متخفيا في هيئة مقعد السيارة.
يقول لارج: "أردنا معرفة كيفية تفاعل المشاة مع سيارة ذاتية القيادة وطوّرنا هذه المنهجية الفريدة لاستكشاف ردود أفعالهم".