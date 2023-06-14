السيارات ذاتية القيادة: باحث يتنكر على هيئة مقعد سيارة لدراسة ردود فعل الناس

قبل 53 دقيقة

وجدت الدراسة أنه في حالة عدم وجود شخص على مقعد القيادة، فإن المشاة يثقون في بعض المحفزات البصرية دون غيرها عند اتخاذ قرار عبور الطريق.