الغابة الكولومبية: "معجزة" تنجي أربعة أطفال فقدوا لمدة 40 يوما
الغابة الكولومبية: "معجزة" تنجي أربعة أطفال فقدوا لمدة 40 يوما
عثر الجيش الكولومبي على أربعة أطفال كانوا مفقودين في الغابة لمدة 40 يوما، على قيد الحياة.
وكان الأطفال، وجميعهم من سكان هويتوتو الأصليين، في عداد المفقودين منذ تحطم الطائرة الخفيفة التي كانوا يستقلونها في منطقة الأمازون في
الساعات الأولى من الأول من مايو/أيار.
وتسببت المأساة في مقتل والدتهم وأمضى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و13 عاما أكثر من شهر وحيدين في منطقة تعج بالأفاعي
والنمور والبعوض.
وخشيت فرق الإنقاذ في البداية من حدوث الأسوأ، لكن آثار الأقدام، وبقايا الفواكه البرية المأكولة، سرعان ما منحتهم أملا وأدلة أخرى على أن
الأطفال ربما ما زالوا على قيد الحياة.