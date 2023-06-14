اشتباكات السودان: شكاوى من طوابير طويلة وإجراءات معقدة على الحدود المصرية
اشتباكات السودان: شكاوى من طوابير طويلة وإجراءات معقدة على الحدود المصرية
تشهد القنصلية المصرية في مدينة وادي حلفا السودانية زيادة كبيرة في عدد المواطنين السودانيين الذين يسعون للحصول على تأشيرة دخول للبلاد بعد أن طبقت مصر لوائح جديدة تطالب جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة بغض النظر عن العمر أو الجنس.
وقال شهود عيان من وادي حلفا لبي بي سي إن عشرات السودانيين بينهم نساء وأطفال ينتظرون لساعات في حر قائظ وأحيانا أيام أمام القنصلية المصرية للحصول على التأشيرة.