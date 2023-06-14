اشتباكات السودان: شكاوى من طوابير طويلة وإجراءات معقدة على الحدود المصرية

قبل ساعة واحدة

تشهد القنصلية المصرية في مدينة وادي حلفا السودانية زيادة كبيرة في عدد المواطنين السودانيين الذين يسعون للحصول على تأشيرة دخول للبلاد بعد أن طبقت مصر لوائح جديدة تطالب جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة بغض النظر عن العمر أو الجنس.