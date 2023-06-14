جهاد أزعور وسليمان فرنجية: لماذا يواجه لبنان مصاعب في اختيار رئيس للجمهورية؟
جهاد أزعور وسليمان فرنجية: لماذا يواجه لبنان مصاعب في اختيار رئيس للجمهورية؟
أخفق أعضاء البرلمان اللبناني للمرة الـ12 في انتخاب رئيس جديد للبلاد،
ولم يحظ أي من المرشحين في تصويت اليوم الأربعاء بالدعم الكافي لتجاوز خط 64 صوتا، إذ حصل أزعور على 59 صوتًا وفرنجية على 51 في البرلمان المؤلف من 128 مقعدا.
وتعني النتيجة حتى الآن دخول لبنان في مرحلة من الفراغ السياسي، وهي ليست المرة الأولى التي يدخلها لبنان.
فلماذا يواجه لبنان مصاعب في اختيار رئيس للجمهورية؟