جهاد أزعور وسليمان فرنجية: لماذا يواجه لبنان مصاعب في اختيار رئيس للجمهورية؟

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ولم يحظ أي من المرشحين في تصويت اليوم الأربعاء بالدعم الكافي لتجاوز خط 64 صوتا، إذ حصل أزعور على 59 صوتًا وفرنجية على 51 في البرلمان المؤلف من 128 مقعدا.