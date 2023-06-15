غرق قارب: مصريون وسوريون بين ضحايا كارثة غرق قارب قبالة سواحل اليونان

قبل 11 دقيقة

لقي 79 شخصًا على الأقل مصرعهم، معظمهم من سوريا ومصر وباكستان وتمكنت فرق البحث من إنقاذ أكثر من 100 شخص، لكن الناجين يقولون إن عددًا أكبر بكثير لا يزال في عداد المفقودين.