غرق قارب: مصريون وسوريون بين ضحايا كارثة غرق قارب قبالة سواحل اليونان
غرق قارب: مصريون وسوريون بين ضحايا كارثة غرق قارب قبالة سواحل اليونان
نشر سلاح الجو اليوناني لقطات لطاقم مروحية ينقل ناجين إلى مخيم للمهاجرين بعد انقلاب قارب صيد يحمل مئات المهاجرين قبالة سواحل جنوب اليونان.
لقي 79 شخصًا على الأقل مصرعهم، معظمهم من سوريا ومصر وباكستان وتمكنت فرق البحث من إنقاذ أكثر من 100 شخص، لكن الناجين يقولون إن عددًا أكبر بكثير لا يزال في عداد المفقودين.
فيديو, اللجوء إلى بريطانيا: ما مصير المهاجرين الذين يصلون عبر البحر؟, المدة 3,41
وافق مجلس العموم البريطاني على مشروع قانون للحكومة بشأن الهجرة غير الشرعية يمنع أي شخص يصل على متن قوارب صغيرة من طلب اللجوء. فما مصير هؤلاء المهاجرين؟