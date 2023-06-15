تحقيق لبي بي سي يكشف تعرض مهاجرين للخطف والتعذيب على الحدود بين إيران وتركيا
تحقيق لبي بي سي يكشف تعرض مهاجرين للخطف والتعذيب على الحدود بين إيران وتركيا
توصل تحقيق لبي بي سي إلى أن المواطنين الأفغان الذين يفرون من حركة طالبان يتعرضون للاختطاف والتعذيب على يد عصابات بينما يحاولون عبور الحدود من إيران إلى تركيا، أملا في الوصول إلى أوروبا.
ترسل العصابات مقاطع فيديو لأفراد عائلات مذعورين لابتزازهم ودفع مبالغ طائلة من المال لتأمين إطلاق سراح أحبائهم. سوران قرباني مراسل بي بي سي، الذي تم تهريبه إلى المملكة المتحدة قبل 12 عامًا من إيران، أمضى شهورًا في تعقب الضحايا وقصصهم.