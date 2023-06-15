تحقيق لبي بي سي يكشف تعرض مهاجرين للخطف والتعذيب على الحدود بين إيران وتركيا

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توصل تحقيق لبي بي سي إلى أن المواطنين الأفغان الذين يفرون من حركة طالبان يتعرضون للاختطاف والتعذيب على يد عصابات بينما يحاولون عبور الحدود من إيران إلى تركيا، أملا في الوصول إلى أوروبا.