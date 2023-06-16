روسيا وأوكرانيا: معركة بالوكالة لجذب القارة الأفريقية وكسب دعم دولها

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روسيا وأوكرانيا: معركة بالوكالة لجذب القارة الأفريقية وكسب دعم دولها

قبل 51 دقيقة

تعمل كلٌ من روسيا وأوكرانيا على زيادة جهودهما لجذب الدول الأفريقية، حيث قام وزيرا خارجية بوتين وزيلنسكي ، لافروف وكوليبا برحلات عديدة إلى القارة الأفريقية أثناء الحرب.

صوّت نصف الدول الأفريقية بشكل ثابت لصالح أوكرانيا، ولكن قرار الأمم المتحدة في فبراير 2023 الداعي لانسحاب روسيا

وكان نصف هذه الدول أفريقية تقريبًا، ولم تشارك ست دول أخرى في التصويت على الإطلاق تراجعت عنه نحو 32 دولة وامتنعت عن التصويت