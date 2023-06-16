غرق قارب المهاجرين: لم شمل شقيقين مع تلاشي آمال العثور على مزيد من الناجين من كارثة اليونان

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غرق قارب المهاجرين: لم شمل شقيقين مع تلاشي آمال العثور على مزيد من الناجين من كارثة اليونان

قبل 32 دقيقة

التئم شمل شاب، نجا من غرق قارب أودى بحياة 78 شخصا على الأقل، مع شقيقه الأكبر الجمعة، لكن لم ترد أنباء لأقارب آخرين تجمعوا في مدينة كالاماتا بجنوب اليونان للبحث عن أحبائهم.