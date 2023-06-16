غرق قارب المهاجرين: لم شمل شقيقين مع تلاشي آمال العثور على مزيد من الناجين من كارثة اليونان
غرق قارب المهاجرين: لم شمل شقيقين مع تلاشي آمال العثور على مزيد من الناجين من كارثة اليونان
التئم شمل شاب، نجا من غرق قارب أودى بحياة 78 شخصا على الأقل، مع شقيقه الأكبر الجمعة، لكن لم ترد أنباء لأقارب آخرين تجمعوا في مدينة كالاماتا بجنوب اليونان للبحث عن أحبائهم.
وتستمر عمليات البحث والإنقاذ المكثفة يوم الجمعة، لكن الآمال تضاءلت في العثور على ناجين آخرين من بين مئات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم كانوا على متن القارب عندما غرق في واحدة من أعمق المناطق بالبحر المتوسط.