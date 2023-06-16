روسيا وأوكرانيا: تحقيق لبي بي سي يكشف مقتل 25 ألف جندي لم تعلن عنهم موسكو

قبل 18 دقيقة

نادرا ما تكشف روسيا عن أي معلومات حول خسائرها العسكرية، لكن تحقيقًا أجرته بي بي سي روسيا وموقع ميديازونا الروسي المستقل، حدد أكثر من 25 ألف مقاتل روسي لقوا حتفهم، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم الرسمي الذي أعلنته موسكو.