روسيا وأوكرانيا: تحقيق لبي بي سي يكشف مقتل 25 ألف جندي لم تعلن عنهم موسكو
روسيا وأوكرانيا: تحقيق لبي بي سي يكشف مقتل 25 ألف جندي لم تعلن عنهم موسكو
نادرا ما تكشف روسيا عن أي معلومات حول خسائرها العسكرية، لكن تحقيقًا أجرته بي بي سي روسيا وموقع ميديازونا الروسي المستقل، حدد أكثر من 25 ألف مقاتل روسي لقوا حتفهم، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم الرسمي الذي أعلنته موسكو.
كما دفع الجيش الأوكراني ثمناً باهظاً على الرغم من أن المسؤولين الغربيين يرفضون الأرقام التي ذكرها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.
وقال في بيان له أمام اجتماع عسكري، نُشر على تليغرام إن أوكرانيا فقدت 11 ألف جندي في فبراير/ شباط الماضي وحده.