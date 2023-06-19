غرق قارب المهاجرين: بي بي سي تحصل على أدلة تشكك في رواية خفر السواحل اليوناني
غرق قارب المهاجرين: بي بي سي تحصل على أدلة تشكك في رواية خفر السواحل اليوناني
حصلت بي بي سي على أدلة تلقي بظلال من الشك على رواية خفر السواحل اليوناني عن غرق سفينة مهاجرين يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي يخشى أن يكون قد تسبب في غرق مئات الأشخاص.
يشير تحليل حركة السفن الأخرى في المنطقة إلى أن سفينة الصيد المزدحمة، التي كانت تقل المهاجرين، لم تتحرك لمدة سبع ساعات على الأقل قبل انقلابها.
فيديو, غرق قارب المهاجرين: لم شمل شقيقين مع تلاشي آمال العثور على مزيد من الناجين من كارثة اليونان, المدة 0,59
من خلف سياج، التأم شمل شاب، نجا من غرق قارب أودى بحياة 78 شخصا على الأقل، مع شقيقه الأكبر، لكن لم ترد أنباء لآخرين تجمعوا في مدينة كالاماتا بجنوب اليونان للبحث عن أحبائهم.