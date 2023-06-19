من خلف سياج، التأم شمل شاب، نجا من غرق قارب أودى بحياة 78 شخصا على الأقل، مع شقيقه الأكبر، لكن لم ترد أنباء لآخرين تجمعوا في مدينة كالاماتا بجنوب اليونان للبحث عن أحبائهم.

16 يونيو/ حزيران 2023