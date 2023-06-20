تحقيق بي بي سي يكشف شبكة عالمية لتعذيب القرود مقابل أموال
تحقيق بي بي سي يكشف شبكة عالمية لتعذيب القرود مقابل أموال
كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) واستغرق عاما عن وجود عصابة تعذيب سادية عالمية للقرود تمتد من إندونيسيا إلى الولايات المتحدة.
بدأت الشبكة نشاطها على يوتيوب، قبل الانتقال إلى مجموعات خاصة على تطبيق المراسلة المشفر تيليغرام.
وأظهر التحقيق قيام مئات العملاء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأماكن أخرى بدف أموال للإندونيسيين لتعذيب وقتل قرود المكاك الصغيرة ذات الذيل الطويل.