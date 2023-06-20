غرق قارب المهاجرين: قرية مصرية تطالب بمعرفة مصير أبنائها أو الحصول على جثثهم

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غرق قارب المهاجرين: قرية مصرية تطالب بمعرفة مصير أبنائها أو الحصول على جثثهم

قبل 42 دقيقة

يخيم الحزن والترقب على قرية "أبراش "الواقعة بمحافظة الشرقية بمصر، بعد غرق مركب قبالة السواحل اليونانية، الأربعاء الماضي، والذي كان يحمل على متنه العشرات من أبناء القرية المصرية.

يبحث أهالي "أبراش" عن أي دليل يقودهم للتعرف على مصير أبنائهم الذين لم يتجاوز عمر بعضهم 16 عاما.

كثير من هؤلاء الشباب والأطفال غادر منازل العائلة خلسة متوجهين إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا دون إخبار ذويهم وبلا تأشيرات دخول نظاميّة، كما قيل لنا.