غرق قارب المهاجرين: قرية مصرية تطالب بمعرفة مصير أبنائها أو الحصول على جثثهم
غرق قارب المهاجرين: قرية مصرية تطالب بمعرفة مصير أبنائها أو الحصول على جثثهم
يخيم الحزن والترقب على قرية "أبراش "الواقعة بمحافظة الشرقية بمصر، بعد غرق مركب قبالة السواحل اليونانية، الأربعاء الماضي، والذي كان يحمل على متنه العشرات من أبناء القرية المصرية.
يبحث أهالي "أبراش" عن أي دليل يقودهم للتعرف على مصير أبنائهم الذين لم يتجاوز عمر بعضهم 16 عاما.
كثير من هؤلاء الشباب والأطفال غادر منازل العائلة خلسة متوجهين إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا دون إخبار ذويهم وبلا تأشيرات دخول نظاميّة، كما قيل لنا.
تقرير وائل دياب
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لم يجد نادي "غار الدماء" الذي تأسس منذ نحو مائة عام لأول مرة في تاريخه فريقا كاملا لخوض المباريات مع خصومه من الفرق الأخرى فكان مصيره الانسحاب من اللعب.