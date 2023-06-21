تيتانيك: نظرة داخل الغواصة التي فقدت في طريقها لحطام السفينة المنكوبة

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تيتانيك: نظرة داخل الغواصة التي فقدت في طريقها لحطام السفينة المنكوبة

قبل 32 دقيقة

لا تزال جهود الإنقاذ جارية للعثور على غواصة سياحية فُقدت خلال الغوص لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك يوم الأحد.

في عام 2022 ، صورت بي بي سي داخل غواصة OceanGate التي كانت تحمل خمسة أشخاص على متنها في المحيط الأطلسي.

يُعتقد أن السفينة التي يتم تشغيلها بواسطة جهاز تحكم في ألعاب الفيديو تحتوي على كمية محدودة من الأكسجين.