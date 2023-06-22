الغواصة تيتان: راكب سابق يصف تجربته عندما انقطعت الاتصالات خلال رحلة لحطام تيتانك
الغواصة تيتان: راكب سابق يصف تجربته عندما انقطعت الاتصالات خلال رحلة لحطام تيتانك
كان الممثل واليوتيوبر المكسيكي الشهير آلان ايسترادا على متن الغواصة تيتان العام الماضي عندما فقدت الاتصالات أثناء رحلتها إلى حطام سفينة تيتانك .
انقطعت الاتصالات على عمق حوالي 1000 متر، مما دفع الطاقم إلى إنهاء المهمة تقريبًا.
وثق ايسترادا الرحلة الاستكشافية وقال لوكالة رويترز للأنباء إنهم كانوا على وشك العودة إلى السطح، عندما عادت الاتصالات وتمكنت الغواصة من الهبوط واستكمال الرحلة نحو السفينة المنكوبة.
فيديو, تيتانيك: نظرة داخل الغواصة التي فقدت في طريقها لحطام السفينة المنكوبة, المدة 1,33
لا تزال جهود الإنقاذ جارية للعثور على غواصة سياحية فُقدت خلال الغوص لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك يوم الأحد.