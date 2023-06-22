الغواصة تيتان: راكب سابق يصف تجربته عندما انقطعت الاتصالات خلال رحلة لحطام تيتانك

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الغواصة تيتان: راكب سابق يصف تجربته عندما انقطعت الاتصالات خلال رحلة لحطام تيتانك

قبل 29 دقيقة

كان الممثل واليوتيوبر المكسيكي الشهير آلان ايسترادا على متن الغواصة تيتان العام الماضي عندما فقدت الاتصالات أثناء رحلتها إلى حطام سفينة تيتانك .

انقطعت الاتصالات على عمق حوالي 1000 متر، مما دفع الطاقم إلى إنهاء المهمة تقريبًا.