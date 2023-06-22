الضفة الغربية: هل تتحول المواجهات لانتفاضة جديدة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين؟
الضفة الغربية: هل تتحول المواجهات لانتفاضة جديدة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين؟
تشهد محافظات شمال الضفة الغربية المحتلة، تصعيداً نوعياً، خصوصاً بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين والتي انتهت بضحايا فلسطينيين وإصابات عديدة في صفوفهم وصفوف الجيش الإسرائيلي
ولأول مرة منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الثانية، تقصف القوات الإسرائيلية مناطق في مخيم جنين بالضفة الغربية بطائرة من نوع أباتشي وطائرات مسيرة