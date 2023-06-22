الجولان السوري: اشتباكات بين الدروز والشرطة الإسرائيلية، فما القصة؟

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الجولان السوري: اشتباكات بين الدروز والشرطة الإسرائيلية، فما القصة؟

قبل 42 دقيقة

يلتقي اليوم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، في الجليل لمناقشة طلب قيادات الطائفة الدرزية في الجولان وقف عمليات بناء توربينات الرياح على أراضيهم.

واندلعت مواجهات بين أصحاب الأراضي في الجولان السوري المحتل والشرطة الإسرائيلية بعد أن حاصرت الشرطة المنطقة ومنعت أصحابها من الدخول إليها منذ أيام، ما أدى لإصابة العشرات.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو اتّفق مع الشيخ طريف على "هدنة"، تتوقف بموجبها أعمال إقامة التوربينات في أراضي أهالي الجولان المحتل، مقابل وقف مظاهرات الأهالي الاحتجاجية، إلى ما بعد عيد الأضحى.

فما الذي يحدث بالتحديد وما خلفية هذه القصة؟