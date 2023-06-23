كارلوس غصن في مقابلة خاصة مع بي بي سي عربي يطالب شركة نيسان بمليار دولار كتعويض

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كارلوس غصن في مقابلة خاصة مع بي بي سي عربي يطالب شركة نيسان بمليار دولار كتعويض

قبل 8 دقيقة

اعتبر الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، كارلوس غصن، في حديث خاص لبي بي سي عربي نيوز أن مبلغ مليار دولار الذي يطالب به شركة نيسان كتعويض عن الضرر الذي لحق به "قليل جدا" نسبة للإساءة المعنوية الذي تعرض لها عقب اعتقاله في اليابان.

وكان غصن قد رفع أخيرا دعوى قضائية في لبنان ضد شركة صناعة السيارات اليابانية، نيسان، للمطالبة بأكثر من مليار دولار بسبب "التشهير" به.

يذكر أن غصن كان قد أوقف في اليابان نهاية عام 2018، بتهم فساد مالي، وفرّ بعدها في ظروف غامضة ليظهر فجأة في بيروت في نهاية عام 2019.