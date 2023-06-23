الغواصة تيتان: ماذا نعرف عن الضحايا الذين لقوا حتفهم قرب موقع حطام سفينة تيتانيك؟
الغواصة تيتان: ماذا نعرف عن الضحايا الذين لقوا حتفهم قرب موقع حطام سفينة تيتانيك؟
قال خفر السواحل الأمريكي إن الغواصة تيتان التي فقدت في المحيط الأطلسي قبل أيام قد تعرضت على الأرجح لانفجار داخلي كارثي ما أودي بحياة ركابها الخمسة.
وكانت مركبة إلكترونية قد عثرت على حطام الغواصة قرب موقع السفينة تيتانيك، التي كانت الغواصة المفقودة تستهدف زيارته.
وفي مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس، قدم خفر السواحل الأمريكي تعازيه لعائلات من كانوا على متنها.
وقالت شركة أوشن غيت إكسبيديشن إنها تعتقد أن السائحين الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة تيتان المفقودة منذ يوم الأحد "قد ماتوا".