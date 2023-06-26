يفغيني بريغوجين: من هو زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الذي تحول لمتمرد؟
يفغيني بريغوجين: من هو زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الذي تحول لمتمرد؟
سيغادر يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة، للعيش في بيلاروسيا، بعد أن تراجع عن تمرّده وقواته ضد الجيش الروسي. وكان بريغوجين قد أمر مقاتليه بالتقدم نحو العاصمة الروسية موسكو للوقوف في وجه الجيش الروسي الذي ينتقد بشكل متواصل سياسته في القتال في الصراع في أوكرانيا. ولكن وبعد وساطات من بيلاروسيا، أمر بريغوجين قواته بوقف التقدم نحو موسكو والتراجع لمعاقلهم في أوكرانيا.
فمن هو هذا الرجل المسؤول عن مجموعة المرتزقة الخاصة والذي قاد الهجوم الروسي على مناطق رئيسية في أوكرانيا قبل أن يتمرّد ضد الجيش الروسي؟