بوتين: الغالبية العظمى من مقاتلي فاغنر هم وطنيون روس
بوتين: الغالبية العظمى من مقاتلي فاغنر هم وطنيون روس
في كلمة مصورة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أمر بتجنب إراقة الدماء خلال تمرد مسلح في عطلة نهاية الأسبوع
وقال إن ذلك منح الذين أخطأوا فرصة للتفكير مرة أخرى.
وأكد أن الغالبية العظمى من مقاتلي وقادة مجموعة فاغنر هم أيضا وطنيون روس.
وكان بوتين قد عرض على مقاتلي فاغنر الانضمام إلى الجيش أو مغادرة البلاد بعد تمردهم.
انتهى التمرد في روسيا بعدما اقترب مقاتلو فاغنر من موسكو، حيث قال الكرملين إن زعيمهم يفغيني بريغوزين وافق على الذهاب إلى المنفى في بيلاروسيا.