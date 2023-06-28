فرنسا: احتجاجات بعد مقتل صبي في 17 من العمر برصاص الشرطة في باريس

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فرنسا: احتجاجات بعد مقتل صبي في 17 من العمر برصاص الشرطة في باريس

قبل 21 دقيقة

اندلعت احتجاجات في باريس عقب إطلاق الشرطة النار على سائق مراهق تجاوز نقطة تفتيش في ضاحية نانتير غرب العاصمة.

وكان نائل البالغ من العمر 17 عاما يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفه شرطيان بعد تجاوزه نقطة تفتيش، قبل أن يطلق أحدهما النار عليه، كما أظهر مقطع فيديو متداول.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي فتح تحقيق في الحادث واستجواب أفراد الشرطة، واحتجاز الشرطي المتهم بإطلاق النار على السائق بتهمة القتل. ووصف الحادث بأنه "صادم جدا".

وقال ياسين بوزرو محامي أسرة القتيل للإعلام المحلي إنه يجب انتظار نتيجة التحقيق، "لكن الصور تظهر بوضوح الشرطي وهو يقتل شابا بشكل متعمد وبلا مبالاة."