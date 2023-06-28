تجارة الأعضاء: كيف تمكن نيجيري من الفرار من مهربي بشر حاولوا سرقة كليته في بريطانيا؟

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تجارة الأعضاء: كيف تمكن نيجيري من الفرار من مهربي بشر حاولوا سرقة كليته في بريطانيا؟

قبل 33 دقيقة

جاء دانيال، وهو بائع متجول من مدينة لاغوس النيجيرية، إلى المملكة المتحدة للحصول على ما قيل له إنها "فرصة سوف تغير حياته". كان يظن أنه سيحصل على وظيفة أفضل ليكتشف لاحقا بأنها محاولة لسرقة كليته.