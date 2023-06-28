تجارة الأعضاء: كيف تمكن نيجيري من الفرار من مهربي بشر حاولوا سرقة كليته في بريطانيا؟
تجارة الأعضاء: كيف تمكن نيجيري من الفرار من مهربي بشر حاولوا سرقة كليته في بريطانيا؟
جاء دانيال، وهو بائع متجول من مدينة لاغوس النيجيرية، إلى المملكة المتحدة للحصول على ما قيل له إنها "فرصة سوف تغير حياته". كان يظن أنه سيحصل على وظيفة أفضل ليكتشف لاحقا بأنها محاولة لسرقة كليته.
تمكن دانيال من الهرب، وبعد قضاء يومين في الشوارع، توجه إلى قسم شرطة بالقرب من هيثرو للإبلاغ عما تعرض له، ما أدى إلى فتح تحقيق أفضى إلى أول محاكمة في المملكة المتحدة لأشخاص بتهمة الاتجار في البشر بغرض سرقة أعضائهم.