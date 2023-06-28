الرعاية الصحية: كيف تساعد في إعادة نمو الغابات المطيرة في مدغشقر؟
الرعاية الصحية: كيف تساعد في إعادة نمو الغابات المطيرة في مدغشقر؟
تقود حطابة سابقة مجتمعها للمساعدة في إعادة نمو الغابات المطيرة في مدغشقر من خلال مبادلة بذور الأشجار بالرعاية الصحية.
فقدت مدغشقر 25٪ من غاباتها المطيرة في عقدين فقط ويرجع الكثير من هذا إلى قطع الأشجار غير القانوني.
لكن هناك مخططا مثيرًا للاهتمام يحاول تغيير هذا الأمر، من خلال تشجيع إعادة التحريج في شرق مدغشقر من خلال مبادلة الرعاية الصحية المجانية بشتلات الأشجار الصغيرة.