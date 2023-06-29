الكبتاغون: شاب سعودي يروي قصته مع إدمان الحبوب المحفزة التي اجتاحت الشرق الأوسط

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الكبتاغون: شاب سعودي يروي قصته مع إدمان الحبوب المحفزة التي اجتاحت الشرق الأوسط

قبل 13 دقيقة

لم يرغب عمر (اسم غير حقيقي) في الكشف عن هويته خلال المقابلة التي روى فيها معاناته مع إدمان الحشيش والكبتاغون لمدة عشر سنوات، وكيف تعافى بفضل برنامج علاجي خاص.

وينتشر الكبتاغون بين الشباب في الدول الخليجية، وخاصة السعودية التي تعد السوق الأكبر عالميا لهذه الحبوب المحظورة، إذ ضبطت سلطات المملكة في السنوات الأخيرة الملايين من حبوب الكبتاغون المهربة في شحنات البضائع والخضار والفواكه.