كيف استطاع شباب من قطاع غزة زيارة القدس افتراضياً لأول مرة؟

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كيف استطاع شباب من قطاع غزة زيارة القدس افتراضياً لأول مرة؟

قبل 27 دقيقة

لا يستطيع الفلسطينيون في غزة زيارة القدس أو الضفة الغربية المحتلة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل.

الآن، قامت مجموعة من الشباب بإنشاء مشروع تجريبي للواقع الافتراضي يسمح لهم - لأول مرة في حياتهم - باستكشاف مختلف المواقع الأثرية والتاريخية في الأراضي المحتلةعبر مشروع اسمه PAL VR.

تعتمد الفكرة على تصوير أماكن دينية وتراثية عبر تقنية التصوير 360 درجة ومن ثمّ استخدام نظارات خاصة لمشاهدة الأفلام.